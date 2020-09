Actrice Cynthia Nixon is teleurgesteld in auteur J.K. Rowling om uitspraken die zij deed over transgenders. De Sex and the City-actrice vertelt maandag aan The Independent dat de uitspraken "heel pijnlijk" waren voor haar 23-jarige zoon, die transgender en Harry Potter-fan is.

"Het was heel pijnlijk voor hem omdat een groot deel van zijn jeugd in verband stond met Harry Potter", aldus Nixon. "De boeken lijken te gaan over het verdedigen van mensen die 'anders' zijn, dus als ze deze ene groep mensen selecteert die duidelijk anders zijn en hun bestaan ​​enigszins ontkent, is het gewoon... het is echt verbijsterend."

Rowling lag in juni onder vuur omdat ze het opnam voor een onderzoeker die haar baan kwijtraakte omdat ze vindt dat mensen hun biologische sekse niet kunnen veranderen.

"Als sekse niet bestaat, bestaat er geen aantrekkingskracht op hetzelfde geslacht. Als sekse niet bestaat, wordt de geleefde realiteit van vrouwen wereldwijd gewist", schreef de auteur destijds op Twitter.

Nixon zegt in het interview dat ze "weet dat Rowling het gevoel heeft dat ze opkomt voor feminisme". "Maar ik snap deze uitlatingen niet van de auteur die in haar boeken personages die 'anders' zijn een heldenpodium biedt."

Onder anderen Harry Potter-acteur Daniel Radcliffe bekritiseerde Rowlings tweets. Nixon is het met Radcliffe eens dat de uitspraken van Rowling er niet toe zouden moeten leiden dat Harry Potter-fans zich niet langer thuisvoelen in de verhalen van de reeks.