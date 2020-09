Paris Hilton vertelt in een documentaire over haar ervaringen op een kostschool en de gevolgen van die tijd op haar mentale gezondheid. Zo onthult ze in This Is Paris dat ze haar eigen familie lange tijd niet vertrouwde.

Hilton verhuisde in haar middelbareschooltijd met haar ouders naar New York, waar ze al snel met een nagemaakt identiteitsbewijs het nachtleven begon te ontdekken.

Vervolgens werd ze naar verschillende kostscholen gestuurd. Bij twee van die scholen liep ze weg. Ze vertelt haar ouders te hebben gesmeekt haar niet meer naar zulke scholen te sturen. Ook beloofde ze niet meer uit te gaan, maar dat hielp niet.

"Ze waren niet te overtuigen, ongeacht wat ik zei. Ik vertrouwde ze niet meer. Hierdoor vertrouwde ik helemaal niemand meer, zelfs mijn eigen familie niet", aldus Hilton.

De socialite, realityster en dj werd op haar zeventiende 's nachts opgehaald om naar de Provo Canyon School in de staat Utah te gaan. Deze school omschrijft ze als "het ergste van het ergste". Hilton vertelt emotioneel en lichamelijk te zijn mishandeld en meerdere nachten in een isoleercel te hebben doorgebracht. Hilton heeft nog bijna elke nacht nachtmerries waarin ze ontvoerd wordt.

Hilton speelde een rol en had verkeerde vriendjes door trauma

Hilton komt in de documentaire weer in contact met de vriendinnen die ze op de kostschool had. Zij waren verbaasd over The Simple Life, de realitysoap waarin Hilton en Nicole Richie van 2003 tot en met 2007 werden gevolgd. Ze deed in de serie alsof ze niet wist hoe ze moest schoonmaken, terwijl ze dit op de kostschool wel moest doen. Hilton legt uit dat een groot deel van haar imago is gebaseerd op een rol die ze speelt.

Ook hadden haar ervaringen met mishandeling op de kostschool hun weerslag op Hiltons relaties. Zo zegt ze dat zeker vijf vriendjes haar fysiek hebben mishandeld. Bij de start van iedere relatie kocht ze een nieuwe computer, omdat ze bang was dat haar vriendjes in haar laptop zouden inbreken.

Hilton had op haar achttiende een relatie met een man die een sekstape van haar lekte. Dat leidde ertoe dat ze nog minder vertrouwen in anderen had. "Het was een privémoment van een tienermeisje dat op dat moment niet in de beste mentale staat verkeerde", aldus Hilton. "Iedereen keek ernaar en lachte erom alsof het iets grappigs was. Ze schilderden mij af als de slechte persoon die iets fout had gedaan. Als dat vandaag de dag zou gebeuren, zou dat niet meer hetzelfde verhaal zijn."

'Het voelt soms alsof ik een monster heb gecreëerd'

Nadat de sekstape was uitgelekt, was Hilton het onderwerp van gesprek en werd ze gezien als een van de eerste ce­le­bri­ty's die beroemd is van het beroemd zijn. Ze wordt vaak de allereerste influencer genoemd. Dat leidt bij haar tot gemengde gevoelens. Ze beseft dat jonge vrouwen zichzelf op Instagram alleen nog door filters bekijken en daar voelt ze zich verantwoordelijk voor. "Het voelt soms alsof ik heb geholpen bij het creëren van een monster."

Toch denkt ze op 39-jarige leeftijd voorlopig nog niet aan stoppen, ook al zou ze graag een gezin stichten. "Gelukkig heb ik mijn eitjes laten invriezen. Ik wil een dochter die ik London noem, maar ik weet niet waar ik de tijd vandaan moet halen. Ik stop niet tot ik 1 miljard dollar heb verdiend. Pas dan kan ik ontspannen. Ik wil me nooit meer zorgen over iets hoeven maken."