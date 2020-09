Acteur Nasrdin Dchar voelde zich gekwetst toen zijn jeugdvrienden dit jaar tijdens carnaval grappen over Marokkanen maakten. Dat vertelt hij in gesprek met LINDA.

"Dit jaar was ik met mijn jeugdvrienden uit Brabant eindelijk weer een keertje mee naar carnaval. Enorm gezellig. Maar midden in de nacht maakten zij ineens allemaal flauwe opmerkingen over Marokkanen."

Dchar zegt dat hij de opmerkingen aanvankelijk "schaapachtig" probeerde weg te lachen. Toen dat niet werkte gaf hij meermaals aan de grappen niet op prijs te stellen, maar dat leek niet tot zijn vrienden door te dringen.

"Dat deed me echt pijn. Zelfs de mensen die zo dicht bij me staan, kunnen onbedoeld zo hard zijn. Ze voelen die grens van wat nog grappig is en wat pijnlijk is niet, omdat ze het zich gewoon niet voor kunnen stellen. Achteraf dacht ik: waarom moet ik altijd maar blijven glimlachen?"

'Dat is echt een enorme stap'

De 41-jarige acteur met Marokkaanse ouders vindt het niet altijd leuk om in ieder interview over afkomst en racisme te maken, maar voelt de verantwoordelijkheid om erover te praten. Dat het onderwerp, mede door de Black Lives Matter-beweging, nu in alle lagen van de Nederlandse bevolking wordt besproken, juicht hij dan ook toe.

"Zelfs de baas van ons land (Mark Rutte, red.) heeft nu onderkend dat we in Nederland te maken hebben met een systeem dat racistisch is. Dat is echt een enorme stap."