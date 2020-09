Anouk heeft haar vriend Dominique ten huwelijk gevraagd. De zangeres deelt maandag beelden op Instagram van het moment dat ze hem vraagt met haar te trouwen.

In de video zegt ze dat Dominique haar al meerdere malen heeft gevraagd, maar dat ze het nu tijd vond hem eens te verrassen. Van een bruiloft komt het voorlopig nog niet, want het stel wil graag een feest waarbij iedereen elkaar kan knuffelen en kan dansen. Daarom wachten ze tot er een coronavaccin is.

De 45-jarige zangeres heeft een zware vorm van astma en verblijft daarom in het appartement van een vriend van de familie. Op die manier loopt ze zelf geen risico op besmetting en kunnen haar kinderen en partner zich vrijer bewegen.

Bij de video schrijft ze dat de 26-jarige Dominique zich had laten testen zodat ze elkaar konden zien. In een hashtag bedankt ze het Conservatorium Hotel in Amsterdam, wat erop lijkt te duiden dat ze daar waren op het moment van het aanzoek.

Begin dit jaar vierde het stel dat ze vijf jaar samen zijn. Samen hebben ze een dochter, Jelizah Rose. Anouk heeft daarnaast vijf kinderen uit eerdere relaties: Phoenix Ray, Jesiah Dox, Benjahmin Kingsley, Elijah Jeremiah en Sion Jethro. Eerder was de zangeres al getrouwd met Remon Stotijn (bekend als Postman/The Anonymous Mis) en artiestenmanager Edwin Jansen.