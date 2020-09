Kim Kardashian is ingegaan op kritiek op sociale media dat haar zwangerschapslijn Skims zwangere vrouwen dunner zou willen laten lijken. "Het maakt je buik niet kleiner, maar geeft steun", zei de realityster zondag op Twitter.

Kardashian licht toe dat ze de zwangerschapslijn heeft ontwikkeld nadat ze hiertoe het verzoek kreeg van "tienduizenden" zwangere vrouwen.

"Ik had dergelijke producten ook kunnen gebruiken toen ik zelf zwanger was", legt de realityster uit. De zwangerschapslijn komt uit op 16 september.

Onder anderen actrice Jameela Jamil had kritiek op de zwangerschapslijn van Kardashian. "Het zou zo cool zijn als zwangere mensen gewoon dikker mochten worden, zonder zich daar opgelaten over te voelen of zich hoeven te schamen dat hun lichaam verandert", aldus Jamil via Twitter.