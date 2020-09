Hans Kazàn deelde vrijdagavond het bericht op Facebook dat zijn 26-jarige dochter aan een zeldzame aandoening lijdt en ongeneeslijk ziek is. In Shownieuws geeft hij zondagavond meer toelichting en vertelt hij dat hij in eerste instantie het nieuws niet kon bevatten. "Van de ene op de andere dag valt ze om en bam: verlamd."

De goochelaar weet nu sinds een maand dat zijn dochter Lara lijdt aan hypokalemische periodieke paralyse. "Ze was ineens verlamd. Haar benen en armen kon ze niet meer bewegen en haar ogen kon ze niet meer open doen. Toen hebben we dokters gebeld in Engeland, in Europa, in Amerika, en uiteindelijk kwamen ze tot de ontdekking dat het gaat om tijdelijke verlammingen."

De dochter van Kazàn krijgt viermaal per dag een dergelijke aanval en is dan voor een half uur compleet verlamd.

De 67-jarige kan de aandoening van zijn dochter haast niet bevatten. "Het is een gezonde, sportieve, coole en jonge vrouw, die moeder is van twee kindjes. Dan, van de ene dag op de andere dag, valt ze om en bam: ze is verlamd."

Ondanks zijn verdriet blijft Kazàn optimistisch en enorm trots op zijn dochter. "Mijn hart huilt, maar tegelijkertijd ben ik trots op mijn sterke, positieve dochter. Ze bewijst de kracht van de uitspraak: 'Kijk naar de dingen die je wél hebt en niet naar de dingen die je mist.'"