Isa Hoes is na de dood van haar man Antonie Kamerling niet in staat geweest om opnieuw de ware te vinden. In JAN is de actrice openhartig over haar turbulente liefdesleven van de afgelopen tien jaar. "Ik gaf mezelf echt helemaal."

Hoes werd op haar 43e weduwe en verwachtte destijds dat ze relatief snel een nieuwe partner zou vinden. Tien jaar later is ze, na meerdere mislukte relaties, nog altijd vrijgezel.

De eerste man met wie Hoes een relatie kreeg, bleek homoseksueel te zijn. Daardoor strandde de relatie, ondanks dat ze het "heel gezellig hadden".

Daarna kreeg Hoes een korte relatie met een getrouwde man, die pas heel recent zijn vrouw had verlaten. Hij bracht haar compleet in extase. "We hadden, naast dat mijn brein weer eens flink gekieteld werd, geweldige appseks en één waanzinnige vrijpartij die ik nooit zal vergeten." De moeder van twee kinderen bleek daar enorm behoefte aan te hebben. "Ik gaf mezelf echt helemaal, genoot zo van mijn lichaam en voelde me achteraf enorm bevrijd."

Toch besloot de man na een korte affaire met Hoes terug te gaan naar zijn echtgenote. "Een lange relatie gooi je toch niet zomaar weg. En voor ons was dit genoeg. Maar ik ben hem nog steeds dankbaar voor die fantastische ochtend."

Hoes kreeg een stalker

Tot slot kreeg Hoes een relatie die desastreus afliep. Toen de actrice het na een paar dates uitmaakte, begon de man haar te stalken. "Het ging niet uit, althans, ik wilde dat wel maar hij gaf niet op." De man belde haar continu en gooide zelf pakketjes in haar brievenbus. Hoes adviseerde hem uiteindelijk hulp te zoeken. "Want niet ík was het probleem, híj had er een, en niet zo'n kleintje ook!"

De nieuwe editie van JAN staat geheel in het teken van Antonie Kamerling, die tien jaar geleden een eind maakte aan zijn leven. Hoes is deze maand gast-hoofdredacteur.