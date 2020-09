Johnny de Mol heeft André Hazes streng toegesproken, toen de zanger op "een donkere wolk" zat. De band tussen de twee raakte flink bekoeld door de keuzes die Hazes maakte in zijn leven. In een duo-interview met Shownieuws blikken ze terug op de spanningen tussen beiden. "Ik denk dat je mij voor m'n bek had geslagen."

André Hazes brengt deze week zijn nieuwe album Thuis uit, waarin hij onder andere zingt over de turbulente periode die hij het afgelopen jaar meemaakte. De zanger kwam veelvuldig in het nieuws nadat hij in november zijn relatie met Monique Westenberg had verbroken en een nieuwe relatie aanging met presentatrice Bridget Maasland. "Het was een fase waarin het gewoon echt niet werkte", blikt hij terug.

Tijdens opnames voor zijn nieuwe album in Café Bolle Jan onthult Hazes hoe De Mol hem ter verantwoording riep over zijn acties. "We hebben echt meegemaakt dat hij mij opbelde en zei: Dré, denk even na over bepaalde dingen."

Dat schoot bij de 26-jarige zanger compleet in het verkeerde keelgat. "Ik zei toen tegen hem: 'Bemoei jij je er niet mee'." De Mol denkt dat het zelfs uit de hand had kunnen lopen, als het gesprek in levenden lijve was gevoerd. "Ik denk echt dat je mij voor mijn bek had geslagen, als het geen telefoongesprek was geweest", merkt hij op.

Zowel De Mol als Hazes hebben een relatie gehad met Maasland. "Ja, wij maken best wel dezelfde dingen mee, met dezelfde mensen", grapt Hazes. Ook over die relatie hebben De Mol en hij gesproken. "Natuurlijk hebben we daarover gebeld, maar niet heel lang, want dat was niet nodig. Soms heb je aan een blik genoeg", sluit De Mol af.