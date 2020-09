Chris Evans heeft op Instagram per abuis een filmpje van zichzelf gedeeld waarin zijn geslachtsdeel te zien is, meldt Page Six.

De Captain America-acteur deed het smartphonespelletje Heads Up en probeerde daarvan een video te delen. Toen hij zich realiseerde dat de naaktfoto in het filmpje te zien was, verwijderde hij het snel van zijn pagina.

Zijn bijna zes miljoen volgers hadden het filmpje al kunnen zien en dit werd dan ook meteen verspreid op Twitter. De beelden circuleren nu op sociale media, waar Evans momenteel het onderwerp van gesprek is.

De 39-jarige acteur heeft naderhand niet meer gereageerd op de video.