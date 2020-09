Jennifer Garner wil geen kinderen meer, zo heeft de actrice vrijdag aan een Instagram-volger laten weten die aan haar vroeg of ze zwanger is.

De 48-jarige actrice deelde een video waarin ze haar volgers liet kennismaken met verschillende koeien op de boerderij van haar familie in Oklahoma.

Toen een volger in een reactie vroeg of Garner zwanger is, reageerde de actrice met: "Ik ben 48, heb drie gezonde kinderen en ben niet - en zal nooit zwanger worden. We kunnen die vraag laten rusten."

Ze vervolgde: "Ben ik wat aangekomen sinds de coronacrisis? Mogelijk. Maar dat is een ander verhaal."

Garner is moeder van zoon Samuel (8), en dochters Seraphina Rose Elizabeth (11) en Violet Anne (14) die ze kreeg met ex-man Ben Affleck. Garner en Affleck kondigden in 2015 na een huwelijk van tien jaar hun breuk aan en scheidden in 2018.