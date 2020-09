Kelis deelt op Instagram dat ze vorige week bevallen is van haar eerste dochter. De 41-jarige zangeres heeft al twee zoons. Het is het tweede kind samen met haar echtgenoot Mike Mora.

"Ik ben een tijdje stil geweest, maar daar heb ik een goede reden voor", deelt de zangeres in een video op Instagram. "Ik ben namelijk vorige week bevallen. Het was erg intens. Normaal deel ik weinig over m'n privéleven, maar dit wilde ik jullie toch vertellen."

Pas vorige maand kondigde Kelis de zwangerschap aan. "Chef Kelis, tafel voor vijf alsjeblieft", schreef ze bij een foto waarop te zien was hoe ze een zwangerschapstest voor haar hoofd houdt. "Ik ga er eentje aan mijn gezin toevoegen."

Kelis werd in 2009 moeder van zoon Knight. De vader van het kind is rapper Nas, met wie de zangeres tot 2009 getrouwd was. In 2014 trouwde ze met Mike Mora, met wie ze in 2015 zoon Shepherd kreeg.

De zangeres brak in 1999 wereldwijd door met het nummer Caught Out There. Ze scoorde daarna nog grote hits met Milkshake, Trick Me en Acapella. Kelis was afgelopen maart nog in Nederland, toen ze optrad in Paradiso.