Leighton Meester en Adam Brody zijn ouders geworden van een zoon. Het is het tweede kind van het acteurskoppel.

Adam Brody maakte het nieuws volgens The Sun wereldkundig via streamingplatform Twitch, toen hij deelnam aan een triviaspel getiteld The Fun Time Boys Game Night. Toen iemand ter sprake bracht dat Brody een nieuwe baby had, zei de acteur dat dit klopte. “Ik heb een jongetje en hij is een droom, het is een droomjongetje.”

Brody (40) en Meester (34) leerden elkaar in 2010 kennen op de set van de film The Oranges. De twee maakten hun relatie in 2013 wereldkundig, en trouwden een jaar later.

In 2015 werden ze ouders van dochter Arlo Day. Meester speelde van 2007 tot 2012 een hoofdrol in de serie Gossip Girl, als Blair Waldorf. Adam Brody werd bekend als Seth Cohen in televisieserie The O.C.