Igmar Felicia heeft in gesprek met het AD meer verteld over zijn zware jeugd en zijn slechte band met zijn vader. De dertigjarige Radio 538-dj zegt dat hij, ook toen hij geen contact met hem had, altijd respect van zijn vader wilde verdienen.

Felicia vertelt dat hij en zijn gezin vroeger tot de Jehova's Getuigen behoorden. "In ons gezin leidden we een dubbelleven", aldus de dj. "In De Zaal (de kerk waar Jehova's Getuigen elkaar treffen, red.) gedroegen we ons netjes. Thuis was het heel anders. Mijn vader gebruikte veel verbaal en non-verbaal geweld. Er hing altijd een soort ijzige spanning. Het kon elk moment misgaan."

Toen de radio-dj zeventien jaar was gingen zijn ouders uit elkaar, nadat de situatie thuis escaleerde. "Ineens ging mijn moeder niet meer naar de kerk en vertrok hij naar Curaçao; daar komen we oorspronkelijk vandaan. Mijn vader is nooit meer teruggekeerd."

Felicia en zijn vader spraken elkaar negen jaar lang niet. "In die tijd deed ik alles voor erkenning van mijn vader. Ik weet nog dat ik een keer bij het Gouden Radio Ring Gala was en alleen maar dacht aan winnen. Al krijg ik een Oscar, ik vind mijn vaders ­respect belangrijker. Ik hoopte soms tijdens het radio maken dat hij van zich zou laten horen. Dat hij trots zou zijn."

In 2016 ontmoetten de twee elkaar weer op Curaçao, maar de ontmoeting liep volgens de dj niet soepel. "Ik krijg weinig van hem terug en dat doet pijn. En toch zoek ik hem elk jaar even op. Fuck it, ik wil hem gewoon zien. Een middagje. Dan laad ik mezelf op, zuipt hij veel bier, worden we boos op elkaar en ga ik weer weg."

Felicia liet in mei van dit jaar weten een bericht te hebben gekregen van zijn halfzus, de dochter van zijn vader. Hij vertelt in het interview dat zij elkaar onlangs hebben ontmoet. "Dan zie je zo veel herkenningspunten. 'Je hebt dezelfde lach', zei ze. 'En achter die lach verbergen we allebei zó veel.' Maar zij heeft een compleet ander leven. Zij groeide niet op als Jehova."