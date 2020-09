Rico Verhoeven heeft zijn ex flink teleurgesteld, Dave Roelvink breekt zijn dure tand en Geraldine Kemper is te pikant voor sociale media. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Rico Verhoeven en zijn Jacky waren al van jongs af aan samen en waren hét voorbeeld dat jeugdliefde wel degelijk kan meegroeien. Dertien jaar lang deelden de twee lief en leed, ze kregen drie kinderen en was er geen enkele aanwijzing dat het niet goed ging. Tot ze in februari bekendmaakten uit elkaar te gaan.

De wildste verhalen kwamen voorbij, waar eigenlijk altijd één ding werd herhaald: Rico had zich de laatste tijd niet al te keurig meer gehouden aan de regels die in de meeste monogame relaties gelden. Het hielp daarbij niet dat hij bloemen stuurde naar Yolanthe Cabau en Jacky daar een opmerking over maakte. Het was allemaal onzin, zo verzekerde Rico ons.

Jacky hield zich verder afzijdig, maar deze week vertelde ze in Weekend ineens wel heel openhartig over de relatie en de breuk die daar op volgde. Zij wilde niets liever dan trouwen, maar Rico hield dat altijd af. Omdat de twee geen huwelijk hadden en ook geen afspraken over de inkomsten van Rico's kant, bleef Jacky met bar weinig achter.

Terwijl zij moest schrapen om tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis een huis voor zichzelf te vinden en in haar levensonderhoud te voorzien, kreeg haar voormalig schoonmoeder gewoon zo een auto van haar ex cadeau: hij heeft geen geldproblemen, zo blijkt wel.

"Ik ben blij voor haar, maar dat doet mij wel wat. Ik heb mijn auto moeten verkopen omdat het financieel gezien meer ruimte gaf en als je dat daarna ziet, denk je er wel even over na", aldus Jacky.

Volgens Jacky wilde Rico twee dingen in het leven: wereldberoemd en rijk worden. Dat is hem gelukt en dus geniet hij van vakanties op Ibiza, maar dat veranderde hem als mens wel. "Toen we drie jaar geleden verhuisden, dacht ik: in ons kleine huisje waren we gelukkiger. Maar het mes snijdt aan twee kanten, ik zal ook zeker ergens tekort in hebben geschoten. Ik had hem bijvoorbeeld niet zo moeten laten fladderen."

Jacky weet één ding zeker: Rico gaat er nog spijt van krijgen dat de relatie nu over is. "Ik ben echt goed voor hem geweest, we hadden tot het laatst lol samen."

Verstandige investering

Dave Roelvink had het helemaal voor elkaar. De influencer vloog naar Turkije om voor een paar duizend euro zijn eigen tanden tot ministukjes te laten vijlen en dure facings erbovenop te zetten, om zo aan zijn eigen schoonheidsideaal van spierwitte tanden te kunnen voldoen.

Ondanks dat zo'n beetje heel Nederland het idioot vond je eigen gebit zoiets aan te doen, was Dave onwijs gelukkig en iedere keer als hij in de spiegel keek groeide dat geluk alleen maar.

Met een dure bank ben je voorzichtig met de huisdieren in de buurt en een nieuwe outfit ziet voorlopig geen rode wijn, maar je tanden kun je niet zo beschermen en dus is er kans dat je investering zo gesloopt is. Dat leerde Dave ook, deze week.

De influencer heeft nog geen zes weken kunnen genieten van zijn hagelwitte tanden, want hij moet nu alweer terug naar Turkije om de boel te laten bijwerken. Met de kleur is niks mis, maar Dave is een stukje van zijn tand kwijt.

Voor een paar duizend euro verwacht je dat zo'n gebit wel tegen een stootje kan, maar zelfs een broodje blijkt te veel voor de investering. En dus kan Dave weer terug.

Wel heel bloot

Tepels. Iedereen heeft ze, maar op de een of andere manier blijft het lastig om te bepalen hoe oké we daar mee zijn. In ieder geval op sociale media. Plaatst een man een toplessfoto, vinden we het prima om die twee schijfjes te zien zitten, is het een vrouw die haar bovenstukje is vergeten, is het ineens een seksueel iets.

Geraldine Kemper plaatste een wel heel pikante video deze week, die uiteraard verwijderd werd door Instagram. De presentatrice, die de overstap naar RTL maakte maar maar weinig op televisie te zien is, was op vakantie en samen met twee vriendinnen stond ze topless te genieten van de zon.

Nu was er eigenlijk geen tepel te zien, want de video werd tegen de ondergaande zon in gefilmd en dus was het niet meer dan een contour van een borst, maar de video werd toch als 'naaktbeeld' gezien en zonder pardon van sociale media afgehaald.

Belachelijk, vond Geraldine, en dus plaatste ze de video later nog eens, maar nu met zwarte balkjes over de borsten van haarzelf en haar vriendinnen heen. Billen zijn overigens geen naaktbeeld, zo bleek eerder al op de Instagram van Geraldine: zonder onderbroek het water inspringen is volgens Instagram geen reden om een foto te verwijderen.