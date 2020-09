Chuck Norris spant een rechtszaak aan tegen een bedrijf dat de naam en beeltenis van hem en zijn vrouw gebruikt voor het adverteren van erectiepillen. Volgens de tachtigjarige acteur hebben zij hier geen toestemming voor gegeven, meldt TMZ vrijdag.

Norris' echtgenote Gena zou de online advertentie in juni hebben ontdekt. Ze kwam een bericht tegen met de kop 'A Tragic End Today for Chuck Norris' ('vandaag een tragisch einde voor Chuck Norris'). Wanneer men op dit artikel klikt, komt er een ander artikel tevoorschijn waarin wordt geschreven dat Norris met een erectiestoornis kampt.

In het nieuwsbericht, dat dezelfde opmaakstijl heeft als te zien is bij Fox News, wordt geschreven dat Norris over zijn stoornis heeft gesproken in de Dr. Phil Show. Ook staat er in hoe mensen gratis de pillen kunnen uitproberen en zijn er meerdere hyperlinks in de tekst te vinden die bezoekers leiden naar de site van Provitra, het desbetreffende bedrijf. Bij het artikel staat een foto van Norris en zijn vrouw.

Het echtpaar beweert hiervoor geen toestemming te hebben gegeven en dat zij geen financiële vergoeding ontvangen voor het gebruik van hun naam en beeltenis. Ze eisen daarom een schadevergoeding en willen dat Provitra stopt met deze advertenties.

Volgens Norris spande hij in 2019 een soortgelijke zaak aan tegen een ander medisch bedrijf.