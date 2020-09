Lindsay Lohan is aangeklaagd door uitgeverij HarperCollins omdat ze haar contract zou hebben verbroken. Lohan had de uitgeverij beloofd een boek te schrijven en kreeg hiervoor een voorschot van ruim 365.000 dollar (309.000 euro).

TMZ meldt dat het gaat om een boekdeal uit 2014. Lohan had de uitgeverij destijds beloofd binnen een jaar met een boek te komen, maar dat gebeurde nooit.

Om de 34-jarige actrice wat extra tijd te gunnen werd de deadline daarop naar maart 2017 verschoven. HarperCollins betaalde Lohan toen ook een voorschot van 365.000 dollar.

HarperCollins claimt in de rechtbankdocumenten echter dat het manuscript er nooit is gekomen. In september 2018 trok de uitgeverij de boekdeal met Lohan weer in, maar het voorschot kreeg het bedrijf nooit terug.

Lohan wilde donderdag niet reageren bij de entertainmentsite. HarperCollins eist het voorschotbedrag terug, plus rente en de gemaakte juridische kosten.