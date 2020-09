Sita Vermeulen is bevallen van een dochter. Dat meldt de veertigjarige zangeres donderdag op Instagram.

"Daar is ze dan, ons lieve meisje Bobbie", schrijft de zangeres bij de foto met haar dochter. Het is het eerste kind van Vermeulen en haar vriend Daniël Sleutel.

Vermeulen maakte in januari 2018 bekend weer samen te zijn met haar ex Sleutel. Het stel had daarvoor een korte relatiepauze genomen.

Vermeulen werd in 2001 bekend door de talentenjacht Starmaker. De band K-otic die daaruit ontstond en waar ze tot 2003 deel van uitmaakte, gaf in december 2016 een eenmalig reünieconcert.

Sita Vermeulen met haar dochter Bobbie. (Foto: Instagram/Sita Vermeulen)