Rapper Tory Lanez heeft zijn collega Megan Thee Stallion excuses aangeboden voor de schietpartij waarbij laatstgenoemde gewond raakte, meldt TMZ woensdag op basis van tekstberichten die het medium heeft ingezien.

"Ik weet dat je waarschijnlijk nooit meer met me wil praten, maar ik wil je laten weten dat het me diep spijt", aldus Tory Lanez tegen Megan Thee Stallion in een op 12 juli verstuurd tekstbericht. De rapper verklaarde eveneens dat hij dronken was toen de schietpartij plaatsvond.

Megan Thee Stallion raakte enkele uren voordat Tory Lanez het tekstbericht verstuurde gewond bij een schietpartij. Tory Lanez was ook betrokken bij het incident en werd in verband gebracht met ongeoorloofd wapenbezit.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is Tory Lanez niet gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij, meldt TMZ.