Justin Timberlake is betrokken bij een poging om een honkbalteam naar de Amerikaanse stad Nashville te halen, meldt The Tennessean woensdag. De zanger en acteur heeft zich ingekocht in de investeerdersgroep Music City Baseball.

"Ik geloof in de visie van Music City Baseball om honkbal en muziek met elkaar te verbinden", aldus Timberlake over het honkbalteam, dat indien de poging slaagt Nashville Stars zal gaan heten en in de hoogste klasse van het honkbal (MLB) gaat spelen.

Timberlake is naar verluidt bijzonder geïnteresseerd in de filosofie van Music City om diversiteit deel uit te laten maken van de bedrijfsvoering. Op advies van de acteur zou Music City een diversiteitscommissie hebben opgericht.

De 39-jarige zanger is geboren in Memphis, dat net als Nashville in de Amerikaanse staat Tennessee ligt. Timberlake is een groot sportfan en sinds 2012 mede-eigenaar van het basketbalteam Memphis Grizzlies, dat uitkomt in de NBA.

Jennifer Lopez waagde begin 2020 samen met haar verloofde, oud-honkballer Alex Rodriguez, een poging om het bestaande honkbalteam New York Mets te kopen. De zangeres en actrice trok haar bod van ongeveer 1,5 miljard euro eind augustus weer in.