Drew Barrymore wil na drie mislukte huwelijken "nooit, nooit, nooit, nooit" meer trouwen, vertelt de actrice in gesprek met People.

"Ik ben nooit zo'n voorstander van mensen die het woord 'nooit' gebruiken, maar ik doe het wel. Nooit ga ik opnieuw trouwen. Absoluut niet", zegt de 45-jarige actrice.

Volgens Barrymore is het simpel en zijn er voor haar twee keuzes: "Met trouwen stoppen omdat het niet werkt, of het net als Elizabeth Taylor blijven proberen. In dat geval heb ik nog veel huwelijken te gaan." Taylor trouwde in haar leven acht keer.

Barrymore trouwde in 1994 voor het eerst, met Jeremy Thomas, maar scheidde twee maanden later alweer. In 2001 trouwde ze met komiek Tom Green. Dat huwelijk strandde al na vijf maanden. Tien jaar later trad ze in het huwelijk met Will Kopelman, met wie ze samen twee dochters kreeg: Frankie (7) en Olive (6). Zij gingen in 2016 uit elkaar.

'Huwelijk maakt relatie gecompliceerd'

Volgens Barrymore maakt het huwelijk het uit elkaar gaan een stuk gecompliceerder. "Als je een normale relatie hebt en uit elkaar gaat, ga je gewoon door met leven. Met het huwelijk moet je een hele scheiding doorlopen en is het een heel ander verhaal."

"Ik vind het leuk dat we proberen om een instituut in stand te houden dat begon toen je partner ver van je vandaan woonde en je slechts dertig jaar oud werd", zegt Barrymore.

Toch sluit de actrice, die een eigen talkshow begint, een nieuwe relatie niet uit. "Het kan best zo zijn dat ik binnen een jaar opnieuw hopeloos verliefd ben. Ik sta ervoor open, maar ga er niet actief naar zoeken."