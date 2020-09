Hilary Swank heeft haar gezondheidsverzekeraar aangeklaagd omdat deze weigert een behandeling aan haar eierstokken te vergoeden. De 46-jarige actrice heeft naar eigen zeggen al elf jaar last van kwaadaardige cysten.

Swank spande haar rechtszaak (pdf) dinsdag aan in Los Angeles, meldt Deadline. Volgens de actrice diende ze begin 2009 al claims in bij de gezondheidsverzekeraar, die in eerste instantie weigerde haar behandeling te vergoeden. Uiteindelijk ging de verzekeraar alsnog akkoord.

De verzekeraar vergoedde de behandeling daarna jarenlang, totdat de vergoeding in 2015 plotseling stopte. Dat was in dezelfde periode dat Swank behandelingen onderging om in de toekomst zwanger te kunnen worden. De verzekeraar wees de actrice erop dat haar behandeling viel onder een vruchtbaarheidsbehandeling, die buiten haar verzekeringsplan valt.

De tweevoudig Golden Globes-winnares vertelde de verzekeraar daarop dat ze geen declaraties indiende voor de vruchtbaarheidsbehandeling, maar voor de behandeling van de cysten in haar eierstokken. Toch hield de verzekeraar voet bij stuk en stopte de vergoeding van haar behandelingen.

De actrice probeert sindsdien tevergeefs al jaren haar gelijk te krijgen. Het is niet duidelijk om hoeveel geld het gaat. De verzekeraar wilde woensdag bij Deadline nog niet reageren.