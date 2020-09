Lily Allen heeft woensdag, een dag nadat bekend werd dat de zangeres en David Harbour een huwelijksvergunning hebben aangevraagd, bevestigd dat ze is getrouwd met de acteur. De 35-jarige Britse deelt op Instagram foto's die zijn gemaakt van hun huwelijk.

Op de foto's is het koppel onder meer te zien in een huwelijkskapel, waarbij ze worden vergezeld door een Elvis Presley-imitator. De zangeres plaatst naast drie hartjesemoji's geen tekst bij de foto's.

Volgens People trouwde het stel maandagavond.

Het is het tweede huwelijk voor Allen, die eerder getrouwd was met Sam Cooper en met wie ze twee dochters heeft. Daarna had ze een relatie met mc Meridian Dan. Harbour was eerder samen met actrices Julia Stiles en Alison Sudol.

De zangeres en de Stranger Things-acteur delen weinig over hun relatie en lieten pas recentelijk weten inderdaad een stel te vormen. Een klein jaar geleden werden ze voor het eerst zoenend gezien. Ze zouden inmiddels ruim een jaar samen zijn.

David Harbour en Lily Allen tijdens hun huwelijk. (Foto: Instagram/Lily Allen)