Alec en Hilaria Baldwin hebben een zoon gekregen. Het is het vijfde kind voor het koppel samen en het zesde kind voor de 62-jarige acteur, die een dochter heeft uit een andere relatie.

"We hebben gisteravond een baby gekregen", schrijft de 36-jarige Hilaria Baldwin op Instagram. "Hij is perfect en we kunnen niet gelukkiger zijn." De naam van hun zoon wordt volgens de podcastpresentatrice en fitnessinstructrice binnenkort bekendgemaakt.

In april meldde het stel een vijfde kind te krijgen. Een half jaar eerder had Hilaria Baldwin een late miskraam gehad.

Het koppel is al ouders van dochter Carmen Gabriela (6) en zoons Rafael Thomas (4), Leonardo Ángel Charles (3) en Romeo Alejandro David (2).

De 30 Rock-acteur is ook vader van dochter Ireland Baldwin (23), die hij kreeg met ex-vrouw Kim Basinger.