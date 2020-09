Marco Borsato keert voorlopig niet terug met nieuwe muziek en houdt zich stil op sociale media. In een bericht aan zijn fanclub dat De Telegraaf in handen heeft, vertelt de zanger dat hij nog altijd herstellende is van zijn burn-out.

In het bericht zegt Borsato dat er de afgelopen tijd veel in zijn leven is gebeurd, waaronder zijn scheiding, verhuizing en de burn-out. "Het herstel gaat met ups en downs, wat voor een burn-out gebruikelijk is, en heeft nog de nodige tijd nodig", aldus de zanger.

"Dit betekent dan ook dat ik als artiest voorlopig nog niet terug zal keren en ook op sociale media nog niet actief zal zijn." Wel verzekert hij zijn fans dat dit niet betekent dat hij nooit zal terugkomen. "Ik heb alleen nog even tijd nodig om er straks weer helemaal te kunnen zijn."

De Telegraaf meldt tevens dat het management van Borsato heeft bevestigd dat de scheiding rond is. Borsato en Leontine Ruiters kondigden begin dit jaar aan na een huwelijk van bijna 22 jaar uit elkaar te gaan. De aankondiging volgde op vele geruchten over affaires van de zanger met onder anderen pianiste Iris Hond.

Een maand eerder maakte hij bekend met een burn-out te kampen en daarom al zijn werkzaamheden neer te leggen. "Wat ik doe, is mijn lust en mijn leven, maar ik merk nu dat ik er echt doorheen zit", schreef hij destijds.