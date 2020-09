Zanger R. Kelly moet in afwachting van zijn proces in de gevangenis blijven, meldt CNN. Zijn zesde verzoek om op borgtocht vrijgelaten te worden werd dinsdag door de rechtbank afgewezen. Kelly wordt onder meer verdacht van seksueel misbruik.

Kelly zit vast in het Chicago Metropolitan Correctional Center, waar hij zijn proces afwacht. Volgens de rechtbank is er "duidelijk en overtuigend bewijs" dat Kelly een potentieel gevaar vormt voor de gemeenschap en dat hij mogelijk zou vluchten als hij daar de kans toe krijgt.

De advocaten van R. Kelly vroegen om zijn vrijlating omdat hij zich volgens hen al een half jaar niet heeft kunnen voorbereiden op zijn proces. Hij heeft zijn advocaten niet meer gezien sinds bezoek aan gedetineerden werd verboden vanwege het coronavirus. Omdat Kelly analfabeet is kan hij zich volgens zijn advocaten niet op het proces voorbereiden zonder persoonlijk contact.

Het is de zesde keer dat Kelly’s verzoek van tot vrijlating op borgtocht wordt afgewezen. Eerdere afgewezen verzoeken werden ingediend omdat Kelly gezondheidsrisico’s zou lopen door het coronavirus.

Eerder deze week beklaagde Kelly zich al over zijn gebrek aan veiligheid in de gevangenis. Hij zou regelmatig bedreigd worden door medegevangenen, die hun frustraties op hem willen botvieren. De cipiers zouden medegedetineerden vertellen dat ze af en toe in lockdown moeten omdat er voor de gevangenis geprotesteerd wordt door fans van de zanger. Het is dan bijvoorbeeld niet mogelijk om te douchen.