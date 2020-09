Presentator en RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst had een paar jaar geleden in zijn woonplaats Abcoude last van antihomoseksuele incidenten, vertelt hij dinsdag in het radioprogramma Kunststof.

"We hebben best wel veel gedoe gehad op de plek waar wij wonen", aldus Van der Vorst. "Er is bij ons weleens een ruit ingegooid."

De programmadirecteur van RTL laat verder weten dat er een keer 's avonds na zijn werk "een clubje jongeren voor de deur stond en echt nare dingen op dit vlak riep". Ook zouden mensen hem hebben uitgescholden toen hij met zijn partner en zoon op straat liep.

Van der Vorst zegt "woest" te worden van dergelijke incidenten. Hij is een keer achter de roepers aangerend, omdat hij hun opmerkingen bedreigend vond. Ook trok hij eens de deur open van personen die hem vanwege zijn geaardheid hadden uitgescholden.

De uitspraken van Van der Vorst waren een reactie op Ali B, die in augustus vertelde dat hij vrienden weleens "flikker" noemt.

Volgens Van der Vorst is Ali B "een zeer homovriendelijk persoon". Tijdens een gesprek tussen de twee zou de rapper hebben gezegd zich niet te hebben gerealiseerd wat het woord voor sommigen betekent.