Patty Brard heeft jarenlang geen contact gehad met haar enige dochter Priscilla, maar sinds kort praten de twee weer met elkaar. In gesprek met Privé vertelt Brard opgelucht te zijn dat ze na elf jaar afstand weer contact hebben.

"We hebben het eerst nog even stilletjes gehouden dat we elkaar weer zien en spreken", aldus Brard tegen het weekblad. De twee zijn van plan de publiciteit verder te schuwen als het hun relatie aangaat, maar wilden één keer vertellen dat er nu weer contact is.

Moeder en dochter hebben elkaar ontmoet op een neutrale locatie in Amsterdam en hebben uren bijgepraat. Priscilla heeft haar moeder daarbij verteld dat ze gaat trouwen. Brard hoopt aanwezig te kunnen zijn op de bruiloft en met haar dochter een jurk uit te kunnen kiezen.

Brard: "Naar dit moment is door ons allebei heel lang toegewerkt en toegeleefd. Zoals Priscilla zei: 'Ik wil niets overhaasten en kleine stapjes zetten, maar om dat te kunnen doen moest eerst deze grote stap gezet worden.' Het elkaar weer zien, omhelzen en spreken."

Brard en haar dochter hebben jarenlang geen contact gehad, waarbij de presentatrice meerdere keren zei graag weer met Priscilla te willen praten en eigenlijk niet meer te weten waar de ruzie begonnen was. Priscilla liet op sociale media eens doorschemeren dat ze het niet prettig vond dat haar moeder haar leven in de spotlights doorbrengt.