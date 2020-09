Amy Schumer heeft de ziekte van Lyme, laat ze woensdag weten via Instagram. De comédienne sluit niet uit dat ze de infectieziekte al jaren onder de leden heeft.

Bij een foto van zichzelf als kind schrijft de comédienne dat ze eigenlijk heel weinig van de ziekte weet. Aan haar volgers vraagt ze of ze wel gewoon wijn kan drinken. Wel weet ze dat ze het beste uit de zon kan blijven.

Schumer, die al jaren als comédienne werkt en was te zien in films als Trainwreck en I Feel Pretty, zegt dat ze zich goed voelt en hoopt er snel van af te komen. In haar Instagram-biografie heeft ze haar nummer gedeeld, zodat fans tips kunnen doorsturen.

De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de bacterie Borrelia burgdorferi en kan worden opgelopen via de beet van een besmette teek. Lyme is goed te behandelen, mits je er op tijd bij bent.

In Nederland lopen jaarlijks 27.000 personen na een tekenbeet de ziekte van Lyme op.