Schaatser Jorrit Bergsma is maandag voor de tweede keer vader geworden. De olympisch kampioen en zijn vrouw Heather Bergsma hebben een dochter gekregen, zo schrijft de Fries dinsdag op Instagram.

Het meisje heet Barbara Jean. Volgens Bergsma maken moeder en dochter het goed.

Bergsma werd in oktober 2018 voor het eerst vader, van zoon Brent. De Amerikaanse Heather Richardson, zoals haar meisjesnaam luidt, zette daarop een punt achter haar imposante schaatsloopbaan. Ze werd één keer wereldkampioene sprint en was ook wereldrecordhouder op de 1.500 meter.

Bergsma en Richardson trouwden in 2015. De 34-jarige Bergsma, die bij de Olympische Spelen van 2014 in Sotsji olympisch kampioen werd op de 10 kilometer, is nog actief als schaatser.