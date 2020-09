Lily Allen en David Harbour zouden in de Amerikaanse stad Las Vegas een huwelijksvergunning hebben aangevraagd. De zangeres en de acteur zouden dit afgelopen zondag hebben gedaan, weet TMZ dinsdag te melden.

Het koppel heeft een jaar tijd om in het huwelijk te treden. Volgens de entertainmentsite hebben de 35-jarige Smile-zangeres en de Stranger Things-acteur (45) nog geen huwelijkscertificaat gekregen, wat betekent dat ze nog niet zijn getrouwd.

Eerder ontstonden al geruchten dat het koppel verloofd zou zijn, toen Allen op Instagram een foto deelde waarop ze een diamanten ring droeg om haar ringvinger.

De zangeres en de acteur delen weinig over hun relatie en lieten pas recentelijk weten inderdaad een stel te vormen. Een klein jaar geleden werden ze voor het eerst zoenend gezien. Ze zouden inmiddels ruim een jaar samen zijn.

Allen was tot en met 2015 getrouwd met Sam Cooper, met wie ze twee dochters heeft. Daarna had ze een relatie met MC Meridian Dan. Harbour was eerder samen met actrices Julia Stiles en Alison Sudol.