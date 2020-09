Nick en Simon zijn, zo is te zien in een door Kees Tol gedeelde video, verrast door hun idool Paul Simon. De twee vertolkten onlangs een nummer van Simon & Garfunkel, dat werd gefilmd door acteur Woody Harrelson die de beste vriend van Simon is.

Harrelson was in juli in Brielle, waar het Volendamse duo een optreden gaf. De Hunger Games-acteur was daar samen met zijn Nederlandse buurman, die beiden wonen op Hawaï en op familiebezoek waren in de Zuid-Hollandse stad.

Nick en Simon brachten onder meer het Simon & Garfunkel-nummer Homeward Bound ten gehore, wat gefilmd werd door Harrelsons buurman.

Na afloop werd het duo door Harrelson uitgenodigd om aan tafel na te praten. "Hij zei tussen neus en lippen door dat zijn beste vriend Paul Simon heet", zegt Simon Keizer. De acteur vertelde dat hij het filmpje van hun optreden naar hem wilde doorsturen. "Ik vond het een beetje onwerkelijk", zegt Nick Schilder hierover.

'Niet te bevatten'

Harrelson mailde later de reactie van Simon naar Schilder. "Ik zag een video van jullie en het klonk erg goed", vertelt de singer-songwriter.

"Het klonk als Simon & Garfunkel." "Ik wist echt niet wat me overkwam", luidt de reactie van Schilder. "Dat hij ons heeft horen zingen en het echt vond klinken als Simon & Garfunkel. Dat is niet te bevatten", vult Keizer aan.

Eerder dit jaar maakten Schilder en Keizer met Kees Tol het televisieprogramma Nick, Simon & Kees: Homeward Bound, waarin ze zich in het leven van hun muzikale idolen stortten. "De cirkel is wat ons betreft helemaal rond", zegt Tol.

Eind augustus kondigde het muzikale duo aan in november een album uit te brengen, dat is geïnspireerd op de sound van Simon & Garfunkel.