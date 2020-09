Acteur Raymi Sambo is woensdag door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot honderd uur taakstraf wegens de mishandeling van een vrouw tijdens de afgelopen jaarwisseling. Een woordvoerder van de rechtbank meldt aan NU.nl dat er ook een schadevergoeding van 6.310 euro moet worden betaald.

Dit bedrag wordt gevorderd wegens inkomstenderving en immateriële schade van het slachtoffer. Het vonnis is conform de eis van de officier van justitie.

Eerder werd bekend dat het Openbaar Ministerie (OM) geen schikking wilde treffen, "omdat de officier van justitie de feiten te ernstig vindt en deze dus aan de rechter wil voorleggen".

Het slachtoffer werd bijgestaan door advocaat Sébas Diekstra. Hij laat namens zijn cliënte weten dat zij "tevreden" is met de uitspraak. "Het vonnis van de politierechter doet recht aan de zaak en recht aan de gevolgen voor cliënte en haar gezin. Zij hoopt de zaak na vandaag achter zich te kunnen laten."

Sambo heeft eerder toegegeven dat er tijdens de jaarwisseling een incident heeft plaatsgevonden. De acteur heeft spijt betuigd en zegt dat zowel hij als het slachtoffer dronken was op het moment van zijn actie. De vrouw heeft op 2 januari aangifte gedaan. Zij bestrijdt de bewering dat ze op het moment van de vermeende mishandeling dronken was.

Volgens de vrouw waren zij en de acteur tijdens de jaarwisseling op een besloten feest. Sambo wilde naar huis, maar het slachtoffer en een vriend van de acteur drongen erop aan dat hij nog even bleef. Na een discussie zou de vrouw tegen Sambo gezegd hebben: "Laten we 2020 leuk beginnen." Vervolgens zou hij haar een klap hebben gegeven.

Sambo is bekend van rollen in All Stars en SpangaS en is met zijn eigen gezelschap VIG actief als theatermaker.