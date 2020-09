Jelka van Houten, die zwanger is van haar eerste kind met Henry van Loon, wil de baby genderneutraal opvoeden. Dat vertelde de actrice maandag aan Shownieuws.

"Het maakt niet eens wat het wordt, want genderneutraal wordt het sowieso", zei Van Houten toen het entertainmentprogramma haar een roze en een blauwe rompertje gaf.

"Ik heb een hele voorstelling gemaakt (theatershow De Verleiders Female, red.), dus we gaan enorm genderneutraal opvoeden."

In juni maakten Van Houten en Van Loon de zwangerschap bekend via een video op Instagram. De twee, die in 2018 bevestigden een relatie te hebben, bespreken in de video zwangerschapsgeruchten.

De 38-jarige Van Loon had eerder een relatie met actrice Jennifer Hoffman, zijn tegenspeelster in de serie De Luizenmoeder. Van Houtens huwelijk met Koppe Koppeschaar werd in 2016 beëindigd. De 41-jarige actrice heeft met Koppeschaar zoon Walt (11) en dochter Jean (5).