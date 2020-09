Prins Harry en Meghan Markle hebben de 2,4 miljoen Britse pond (2,67 miljoen euro) terugbetaald die de Britse overheid in de renovatie van hun onderkomen op het landgoed in Windsor had gestoken. Dat bevestigt een woordvoerder van het stel maandag aan Britse media.

"De bijdrage, aangeboden door prins Harry, dekt de volledige renovatiekosten van Frogmore Cottage, een eigendom van Hare Majesteit de Koningin. Het blijft het Britse onderkomen van de hertog en zijn gezin", aldus de woordvoerder.

Harry en Markle kwamen vorig jaar onder vuur te liggen omdat het pand met overheidsgeld werd gerenoveerd toen de twee uit Kensington Palace waren verhuisd. Enkele maanden later namen ze afstand van hun koninklijke titels en verhuisden ze naar Noord-Amerika. Eerst naar Canada, daarna naar de Verenigde Staten.

Het nieuws dat de renovatiekosten zijn afgelost komt enkele dagen nadat het stel een grote deal met Netflix had aangekondigd. Ze krijgen naar verluidt 112 miljoen pond om documentaires en kinderprogramma's te maken.

In januari meldde Buckingham Palace al dat Harry en Markle het hele bedrag zouden terugbetalen. Aanvankelijk werd gedacht dat ze hier elf jaar voor nodig zouden hebben.