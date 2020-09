Lucas de Wert en zijn vriendin hebben zich verloofd. Dat deelde de dj maandag op Twitter.

"Ze zei ja!", schreef de 29-jarige De Wert bij een foto waarop hij en zijn verloofde Evelien op bed zitten en Evelien haar linkerhand - met verlovingsring - naar voren steekt. Wanneer de twee in het huwelijksbootje stappen is nog niet bekend.

De twee zijn nu zo'n zeven jaar samen. Zes weken geleden deelde de De Wert nog een foto op Instagram van hen samen op het strand, met daarbij de tekst: "Zeven jaar geleden voor het eerst gezoend. Geen twijfels."

De Wert maakt samen met Steven Jansen muziek onder de naam Lucas & Steve. Het Maastrichtse duo draaide in augustus nog tijdens de virtuele editie van Mysteryland. De dj's zijn onder meer bekend van nummers als Where Have You Gone (Anywhere) en Perfect.