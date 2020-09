Justin Bieber erkent dat zijn gedrag heeft geleid tot moeizame relaties in het verleden, meldt hij maandag via Instagram. De zanger zegt dat dit komt doordat tijdens zijn tienerjaren zijn waarden veranderden in negatieve zin.

"Mijn normen en waarden begonnen in mijn tienertijd langzaam te veranderen", aldus Bieber, die in september 2019 schreef over zijn moeilijke jeugd als kindster. "Mijn ego en drang naar macht namen het over en mijn relaties leden daaronder."

Bieber zegt graag gezonde relaties te willen. De zanger wil graag van zijn "blinde vlekken" leren en hoopt een goede echtgenoot en, in de toekomst, goede vader te zijn.

In 2018 trouwde de nu 26-jarige Bieber met Hailey Baldwin. Het jaar erop liet de zanger weten graag op jonge leeftijd vader te willen worden.

Justin Bieber gaat in op zijn gedrag en de weerslag op zijn relaties. (Afbeelding: Instagram/justinbieber)