Een benefietavond voor een evenement voor gewonde militairen en veteranen waar prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle aan zouden meewerken, is afgeblazen vanwege hun contract met Netflix, meldt The Sunday Times zondag. Het door Amazon te streamen evenement ten bate van de Invictus Games zou voor de Britse prins en diens Amerikaanse echtgenote tot een financieel conflict leiden.

Volgens een woordvoerder van de Invictus Games, prins Harry's initiatief dat na eerdere edities in Londen, Orlando, Toronto en Sydney in 2021 in Den Haag wordt gehouden, is de benefietavond geannuleerd vanwege de coronacrisis. Er zou geen link zijn met het contract dat prins Harry en Markle begin september hebben getekend.

De benefietavond stond gepland voor juni 2021. Onder anderen Beyoncé en Ed Sheeran zouden komen optreden.

Woensdag meldde The New York Times dat de prins en zijn vrouw een contract met Netflix hebben gesloten. Het echtpaar gaat volgens de krant onder meer documentaires, docuseries en films voor de streamingdienst maken.

Het is onduidelijk hoeveel het paar, dat geen ervaring met de productie van films en series heeft, daarvoor betaald krijgt. Prins Harry en zijn vrouw maakten begin dit jaar bekend afstand te willen doen van hun koninklijke titels en financieel onafhankelijk van het Britse koninklijk huis te gaan leven.