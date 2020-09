Sylvie Meis stapt over twee weken in het huwelijksbootje met haar verloofde Niclas Castello. De presentatrice houdt haar bruiloft in het Italiaanse Florence en kiest er bewust voor om dit klein te houden. De zeventig gasten die er naar verluidt komen, moeten zich aan specifieke regels houden.

Shownieuws meldt dat Meis het huwelijk zo privé mogelijk wil houden. Anders dan bij haar eerste huwelijk met Rafael van der Vaart, wil de 42-jarige presentatrice dat er geen pers aanwezig is en er geen beelden van de bruiloft naar buiten komen. Om die reden mogen alle gasten hun mobiele telefoon niet meenemen.

In een interview met Bunte deze week gaf Meis alvast een voorproefje van haar huwelijksdag. Zo zal ze de ochtend beginnen met champagne en naderhand samen met haar beste vriendinnen haar jurk aantrekken. Haar verloofde Castello neemt de organisatie van de bruiloft voor zijn rekening en zal de nacht voor het huwelijk ergens anders slapen.

De gasten van het huwelijk zullen bestaan uit familie en goede vrienden. Zo zullen de ouders van zowel Meis als Castello aanwezig zijn en elkaar in Florence voor het eerst ontmoeten. De ex-man van Meis, Rafael van der Vaart, heeft aan Shownieuws laten weten dat hij niet uitgenodigd is.