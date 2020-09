Twilight-acteur Kellan Lutz en zijn vrouw Brittany hebben zeven maanden na een miskraam aangekondigd een kind te verwachten. Dat deden ze zaterdag met video op Instagram.

"Voor degenen die het niet weten, we verwachten een kind", vertelt de acteur. "Bedankt allemaal dat je achter ons stond, voor ons hebt gebeden en ons hebt gesteund. We zijn zo blij."

Brittany, die in februari een miskraam kreeg, voegde eraan toe: "Het was een verrassing." Net zoals het haar verraste om hun ongeboren dochter begin dit jaar te verliezen. "Dat was moeilijk en is dat nog steeds. Er zijn nog steeds moeilijke momenten. We hebben veel meegemaakt en ik zou die in de toekomst graag willen delen."

De twee zijn extra blij, omdat ze niet zeker wisten of Brittany weer zwanger zou kunnen worden.

Het stel trouwde in 2017. Lutz speelde tussen 2008 en 2012 in alle vijf Twilight-films vampier Emmett. Daarna had hij de hoofdrol in The Legend of Hercules en was hij te zien in The Expendables 3.