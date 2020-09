Landgoed Sandringham, het buitenverblijf van de Britse koningin Elizabeth, verandert op 25 september in een drive-inbioscoop, meldde Camebridgeshire Live zaterdag.

Het evenement wordt op 25 september afgetrapt met Sam Mendes' oorlogsfilm 1917, gevolgd door de filmbiografie Rocketman over Elton John. Op 26 september worden Toy Story, The Greatest Showman en Bohemian Rhapsody vertoond. De dag daarop zullen Moana, Grease en A Star Is Born te zien zijn.

De prijzen voor een ticket beginnen bij 32,50 Britse pond (ruim 36 euro). Bezoekers kunnen ervoor kiezen 7,50 pond extra te betalen voor popcorn en stoelen en tafels naast de auto.

Deelnemers parkeren hun auto op aangewezen plekken in Sandringham Country Park en kunnen het geluid van de film horen via een zender in hun auto.

Sinds 1862 is Sandringham het buitenverblijf van vier generaties Britse vorsten. Op het landgoed worden regelmatig educatieve en recreatieve evenementen georganiseerd, zoals rondleidingen door de tuin, appels plukken en een knutselbeurs.

De koningin is niet aanwezig bij de filmvertoningen. Zij verblijft momenteel op een ander paleis. Naar verwachting verschijnt ze niet voor Kerst op het landgoed.