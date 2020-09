Rapper Silento is vorig weekend gearresteerd nadat hij twee vreemden aanviel met een kleine bijl. De 22-jarige rapper liep volgens TMZ een huis binnen, zoekend naar zijn vriendin.

Nadat hij het voor hem onbekende huis binnenliep, zwaaide hij met een bijl naar twee mensen. Een van de bewoners van het huis lukte het om de rapper te ontwapenen. Kort daarna arriveerde Silento's vriend om hem te vertellen dat hij in het verkeerde huis was. De twee vluchtten voordat de politie arriveerde.

Het openbaar ministerie van Los Angeles bevestigt het incident. De rapper zit momenteel in hechtenis, de borgsom is vastgesteld op 105 duizend dollar (bijna 89 duizend euro). Als Silento wordt veroordeeld, kan hij maximaal zes jaar gevangenisstraf verwachten.

Silento, wiens echte naam Richard Lamar Hawk is, werd in 2015 bekend door zijn nummer Watch Me (Whip/ Nae Nae).