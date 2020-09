Ali B krijgt kritiek om het blijven gebruiken van het woord 'flikker', Sylvie Meis past haar bruidsjurken nog eens door en ingewijden vertellen over nieuwe vriend Maxime Meiland. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Als je iets beledigends zegt, maar niet de intentie hebt iemand te kwetsen, is het dan nog steeds een belediging? Deze vraag is de afgelopen tijd steeds vaker onderwerp van gesprek: de meningen lopen flink uiteen en zorgen voor flinke discussies binnen families, op kantoor en online.

Ook deze week laaide de discussie weer op toen Ali B in gesprek met Chantal Janzen vertelde dat hij niet van plan was te stoppen met het woord 'flikker'. De rapper en ondernemer gebruikt het woord al van jongs af aan en wist destijds naar eigen zeggen niet dat het mensen kwetste.

"Hoe ingewikkeld het is om uit de kast te komen, om die gevoelens te hebben, te twijfelen, ervoor uit te komen naar je ouders. Natuurlijk heb ik daar ook fouten in gemaakt. Maar ik ga snel gesprekken aan en zoek altijd naar overeenkomsten: we zijn allemaal mensen die verdwaald zijn op dezelfde planeet, zullen we kijken hoe we er het beste van kunnen maken?"

Maar stoppen met het woord 'flikker' was niet onderdeel van de planeet een beetje beter maken. "Als ik een homo geen flikker meer mag noemen, is het alsof ik iemand met het syndroom van Down geen mongool meer mag noemen. Dat vind ik ook discriminatie. Dan ­behandel je mensen alsof ze kwetsbaarder of zwakker zijn. Ik geef iedereen dezelfde behandeling: hetero's, homo's en gehandicapten. Dat vind ik een vorm van respect."

Hoewel Ali het dus niet verkeerd bedoelt, ontstond er toch een discussie: waarom zou je het woord gebruiken als je weet dat het mensen kwetst? Op sociale media lieten onder anderen Tofik Dibi en Maik de Boer zich kritisch uit en Arie Boomsma ging verhaal halen: hij snapte niet hoe het zat met die 'vorm van respect'.

Ali legde het uit: het is niet dat hij iedere homo een flikker noemt, maar als vrienden als Paul de Leeuw of Fred van Leer hem grappend 'kut-Marokkaan' noemen, is het onderdeel van hun humor. En daarmee is de kous af. "Het is hetzelfde verhaal als met Johan Derksen. Hij maakt grappen, alleen de timing was op dat moment echt klote. Als ik tegen iemand zeg 'hé, flikker' en diegene zegt dat hij het niet leuk vindt, zal ik het nooit meer zeggen. Ik heb heel veel vrienden die homo zijn. Ik kom uit Hilversum nota bene. En wij praten zo met elkaar."

Op alles voorbereid

Een ongeluk zit in een klein hoekje, zo weet ook Sylvie Meis en dus kun je maar het beste goed voorbereid op pad gaan. Sylvie is vast iemand die altijd vier paar extra sokken en acht stukken ondergoed meeneemt voor een weekendje weg, want de presentatrice heeft voor haar bruiloft flink ingeslagen.

Eind deze maand stapt Sylvie eindelijk in het huwelijksbootje en dat kan ze volgens geruchten vier keer opnieuw proberen, mocht dat bootje ondergaan: ze heeft vijf bruidsjurken gekocht of geleend om van haar speciale dag een wel heel bijzondere te maken.

Op Instagram toonde ze deze week vast een voorproefje, want hoewel we door haar eerdere huwelijk met Rafael van der Vaart allemaal al weten hoe ze eruitziet in een witte jurk, is het altijd goed nog even te bevestigen dat ze inderdaad een plaatje is.

Of de in totaal zes jurken die ze aantrok voor de fotoshoot van Bunte ook zullen stralen op haar echte bruiloft is nog even de vraag, maar Sylvie weet inmiddels in ieder geval heel goed wat ze wel en niet mooi vindt. Of we haar nog gaan zien in iets anders dan wit, blijft nog even een verrassing.

En de kinderwens dan?

Inmiddels twee keer in de week leven een miljoen mensen volledig mee met de familie Meiland. We zijn erbij als ze verbouwen, dingen in de fik steken en er verf wordt gekocht, maar we maken ook mee dat Martien wil aankomen en Montana met veel moeite haar ouders opzoekt in coronatijd.

Echt persoonlijk werd het een tijd geleden, toen Maxime voor de ogen van de camera op zoek ging naar een donor voor een tweede kindje. Het lukte haar uiteindelijk niet om zwanger te worden en dat zorgde voor verdriet, waar we allemaal getuige van waren.

Na verdriet komt gelukkig vaak iets moois en toen Maxime onlangs vertelde dat ze een nieuwe vriend had, was iedereen blij om te zien dat ze het liefdesgeluk heeft gevonden. Weekend zette de realityster met haar Leroy op de foto en het stel lijkt niet blijer met elkaar te kunnen zijn, maar als we het blad mogen geloven kan dat nog weleens flink omslaan.

Een 'goede vriendin' vertelt namelijk dat Leroy voorlopig geen kinderwens heeft, terwijl Maxime het idee van gezinsuitbreiding maar niet kan loslaten. Staat dat de relatie in de weg, zoals Weekend zich hardop afvraagt? In korte tijd kan veel veranderen en Maxime en Leroy lijken hartstikke verliefd. Komt vast goed.