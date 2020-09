Meghan Markle klaagt een fotograaf die werkzaam is voor Splash News aan voor het schenden van haar privacy. Evening Standard meldt dat de vrouw van prins Harry naar de rechter is gestapt vanwege foto's die van haar en haar zoon Archie werden gemaakt op Vancouver Island in Canada.

Markle diende de aanklacht woensdagmiddag in bij de rechtbank in Londen. De foto's waar het om gaat werden afgelopen januari gemaakt. Ze is van mening dat het verkopen van de foto door Splash News aan verschillende Britse tabloids haar privacy heeft geschonden.

Op de foto's is Markle aan het wandelen met zoontje Archie en haar honden in een bebost gebied op Vancouver Island. Haar advocaat Jonathan Barnes ontkent dat Markle op wat voor manier dan ook had ingestemd met het maken van de foto's. Ze zegt dat de foto's in een park werden gemaakt, vlak bij het huis waar ze met Prins Harry verbleef. Fotograaf Steve Dennett maakte de dag ervoor ook al foto's door het hek rondom het landhuis en was dus niet per toeval in het park aanwezig, meldt de advocaat.

Splash News heeft zich nog niet verdedigd tegen de aanklacht van Markle. De Amerikaanse tak van het bedrijf krijgt nog de gelegenheid om hierop te reageren.

Markle en prins Harry verbleven in januari in Canada, vlak nadat ze hadden aangekondigd hun taken voor het Britse koninklijk huis neer te leggen. Eerder deze week werd bekend dat ze een contract hebben getekend met Netflix. Het echtpaar gaat films, documentaires en content voor kinderen produceren voor de streamingdienst.