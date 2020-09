Britney Spears wil niet dat er een einde komt aan het curatorschap dat ervoor zorgt dat ze haar eigen financiën niet beheert, maar ze wil dat een bedrijf de rol van haar vader overneemt. Uit gerechtelijke documenten in handen van BBC blijkt dat de zangeres het curatorschap "vrijwillig" noemt.

Spears vraagt aan dat het in New York gelegen bedrijf Bessemer Trust Company het curatorschap overneemt. De curator heeft zeggenschap over de financiën van de zangeres, maar kan ook persoonlijke beslissingen namens haar nemen en heeft inzicht in haar medisch dossier.

De 38-jarige Spears staat al sinds haar mentale problemen in 2008 onder curatele bij haar vader, maar leek de regeling tot afgelopen augustus nauwelijks aan te vechten. Vorige maand vroeg ze de rechter echter of haar vader uit zijn rol als curator kon worden gezet. Dit verzoek werd afgewezen en wordt in februari 2021 heroverwogen.

Spears wil de zaak niet achter gesloten deuren afdoen

Samuel Ingham III, advocaat van Spears, schrijft dat de zangeres het curatorschap als vrijwillig ziet, maar dat ze niet langer wil dat haar vader deze taken op zich neemt. Ze wil de vrijheid hebben om zelf te bepalen wie haar curator is.

TMZ meldt op basis van gerechtelijke documenten dat Spears het niet eens is met de aanvraag van haar vader om alles wat in de rechtszaak besproken wordt buiten het oog van het publiek te houden. Jamie Spears zei dit te willen ter bescherming van zijn dochter en kleinkinderen, maar de advocaat van de zangeres zegt dat er geen medische of gevoelige onderwerpen zijn waar de wereld niets van mag weten.

Fans van de zangeres maken zich zorgen om haar situatie. Zij zetten de 'Free Britney'-beweging op, omdat ze denken dat hun idool tegen haar wil in het curatorschap wordt gehouden en daardoor niet over haar eigen leven kan beslissen. De vader van Spears deed dit onlangs af als "een grap". De zangeres heeft meerdere keren via Instagram laten weten dat het goed met haar gaat.