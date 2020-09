Tyler Joseph, lid van de popband Twenty One Pilots, heeft zijn excuses aangeboden nadat hij een in de ogen van sommige van zijn fans 'ongepaste tweet' had geplaatst. Veel mensen vonden dat hij de spot dreef met de Black Lives Matter-beweging. "Het spijt me oprecht als ik iemand pijn heb gedaan."

De zanger plaatste woensdag foto's van zijn schoenen op Twitter, omdat fans hem hadden opgeroepen "om zijn platform te gebruiken". Hiermee bedoelden zij echter het uitspreken tegen racisme, iets dat Joseph nog niet eerder publiekelijk had gedaan. "Jullie vragen me steeds om mijn platforms te gebruiken. Voelt goed om deze jongens af te stoffen", grapte de 31-jarige.

Fans, die op een Black Lives Matter-steunbetuiging hadden gehoopt, waren woest na zijn tweet en uitten massaal hun onvrede erover. Die ophef heeft Joseph meegekregen en daarom besloot hij zijn excuses aan te bieden.

"Mijn tweet was niet bedoeld om over mensenrechten te gaan, maar voor als je je afvraagt wat mijn standpunt is: Black Lives Matter", aldus Joseph. "Het spijt me oprecht als ik iemand pijn heb gedaan." Bij de tweet plaatst hij een link naar een Black Lives Matter-pagina, waarop fans zich in kunnen lezen over de beweging of de beweging kunnen ondersteunen.