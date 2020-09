Het gemeentebestuur van de geboorteplaats van Chadwick Boseman werkt aan een standbeeld van de onlangs overleden acteur, meldt TMZ donderdag.

De Black Panther-acteur werd geboren in Anderson in de staat South Carolina. Het gemeentebestuur tegen TMZ dat "enthousiast" wordt gewerkt aan een "permanent en openbaar eerbetoon".

Volgens TMZ is er al contact opgenomen met een kunstenaar die het standbeeld zal ontwerpen. Om welke kunstenaar het gaat, is niet bekendgemaakt.

De Amerikaanse acteur overleed afgelopen vrijdag op 43-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker. Boseman was niet alleen bekend van zijn rol in Black Panther (2018), maar speelde ook Jackie Robinson in 42 (2013) en James Brown in Get on Up (2014).