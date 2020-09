Robin Thicke wordt voor de vierde keer vader, meldt US Weekly woensdag. De verloofde van de zanger zou zwanger zijn van hun derde kind.

Het is niet bekend wanneer April Love Geary is uitgerekend. Ook is niets bekend over het geslacht van het vierde kind van de twee.

Thicke en Geary hebben al twee dochters: Mia van twee jaar en Lola van achttien maanden. De zanger heeft uit een eerder huwelijk een tienjarige zoon (Julian).

In februari 2018 onthulde Thicke in een video op Instagram dat zijn dochter Mia was geboren. Via hetzelfde medium maakte de 43-jarige zanger een jaar later de geboorte van zijn dochter Lola wereldkundig.