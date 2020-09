Yuki Kempees van Kris Kross Amsterdam en zijn verloofde Lizzy van der Ligt worden ouders. Het stel maakt woensdag via Instagram bekend in verwachting te zijn van hun eerste kind.

Het filmpje dat de twee delen bestaat uit een montage van gelukkige momenten als stel en eindigt met beelden van Van der Ligt in het ziekenhuis bij een echo. Ze delen ook de beelden van de echo waarop hun kindje te zien is.

Kempees maakte in mei bekend dat hij zijn vriendin ten huwelijk had gevraagd. "Je bent mijn klankbord en je bent altijd mijn allerbeste vriendin geweest, we zijn maatjes en lovers. Tijd voor de volgende stap: Let's get fucking married!", schreef hij destijds. Het is nog niet duidelijk wanneer de 34-jarige Kempees en de 29-jarige Van der Ligt gaan trouwen.

Kempees vormt samen met de broers Jordy en Sander Huisman het dj-trio Kris Kross Amsterdam. Met artiesten als Maan, Tabitha en Nielson scoorden ze hits met de liedjes Hij Is Van Mij, Moment en Ik Sta Jou Beter. Eerder dit jaar bracht de dj ook zijn eerste soloplaat INDY uit.