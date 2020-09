Ryan Murphy en zijn man David Miller hebben op 18 augustus een derde zoon gekregen. De bedenker van hitseries als Glee en American Horror Story deelt dinsdag een foto van zijn zoon Griffin Sullivan.

De 54-jarige serieproducent laat daarnaast weten dat hun zoon ruim 3 kilo woog bij de geboorte.

Op de foto, waarop ook zijn zoons Logan Phineas (7) en Ford Theodore (5) te zien zijn, krijgt Murphy felicitaties van onder anderen Full House-acteur John Stamos, Modern Family-actrice Julie Bowen en Glee-acteur Chord Overstreet.

Murphy doet geen uitspraken over de achtergrond van de baby. Zo laat hij niet weten of zijn zoon via een draagmoeder ter wereld is gekomen of is geadopteerd. Ook over de biologische ouders van de jongen maakt hij niets bekend.