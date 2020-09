Amber Heard heeft een nieuwe aanklacht tegen haar ex-man Johnny Depp ingediend waarin ze hem beticht van het besmeuren van haar goede naam. De actrice meent volgens rechtbankdocumenten dat Depp nepaccounts op sociale media heeft gebruikt om haar kapot te maken.

Heard zou zo'n 100 miljoen dollar (ruim 84 miljoen euro) eisen van de man met wie ze twee jaar getrouwd was. De nieuwe aanklacht volgt een zaak die Depp bij de rechter in Virginia aanspande. In Groot-Brittannië is een rechtszaak waarbij het stel betrokken is ook nog altijd niet afgesloten: de rechter heeft nog geen uitspraak gedaan.

In de nieuwe zaak, waarvan Page Six de papieren in handen heeft, schrijft de 34-jarige actrice dat haar ex en zijn werknemers een online campagne zijn begonnen waarmee ze haar met anonieme accounts op sociale media uitschelden en ongegronde verhalen rondbazuinen.

Depp zou volgens de aanklacht twee petities zijn gestart om Heard uit Aquaman te verwijderen en ervoor te zorgen dat ze wordt ontslagen als ambassadeur van L'Oreal.

Het voormalig koppel zou in januari 2021 weer tegenover elkaar komen te staan in een zaak in Virginia, maar Depp heeft aangevraagd die zaak te verplaatsen omdat hij opnames heeft voor Fantastic Beasts 3. De zaak die in Groot-Brittannië dient, is officieel een zaak tegen de uitgever van The Sun. Het liep uit op een zaak waarin veel persoonlijke details over het stel werden gedeeld.